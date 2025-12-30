AGROSILVOPASTORALI A PRIMALUNA, RINVIATO IL REGOLAMENTO DI TRANSITO

PRIMALUNA – L’approvazione del regolamento per la gestione delle strade agro silvo pastorali a Primaluna aveva infiammato il consiglio comunale del 17 novembre scorso e oggi, sul finire dell’anno, arriva il contrordine dell’ufficio tecnico che rimanda l’applicazione ad un secondo momento (sotto, la nota ufficiale).

La decisone in verità aveva sollevato appunto alcune polemiche e il voto contrario dell’opposizione che contestava la tempistica del provvedimento e il mancato coinvolgimento nella stesura del regolamento – nonostante la iniziale disponibilità della maggioranza.

Nonostante l’approvazione in consiglio, a pochi giorni dall’entrata in vigore del regolamento salta tutto: “La giunta regionale – si legge nella nota dei tecnici– ha prorogato di un anno la scadenza per l’adeguamento dei Comuni portando il termine al 31/12/2026”; inoltre, come indicato anche nel documento mancano pure alcuni tasselli per poter mettere in pratica la novità: tra cui i permessi, i registri, la segnaletica e la “definizione delle modalità operative e gestionali”.

In conclusione, “L’effettiva entrata in vigore del regolamento per la disciplina del transito sulla viabilità pastorale avverrà solo ad avvenuto compimento degli adempimenti di cui sopra, previa idonea comunicazione alla cittadinanza”.

RedPri


DAL NOSTRO ARCHIVIO: 

STRADE, CHIOSCHI, PADEL: A PRIMALUNA IL CONSIGLIO S’INFIAMMA SU TRE FRONTI

CONSIGLIO A PRIMALUNA, SI DISCUTE DI ORARI DELLA DISCARICA E PERMESSI SULLE AGROSILVOPASTORALI

Potrebbero interessarti questi articoli