AGROSILVOPASTORALI A PRIMALUNA, RINVIATO IL REGOLAMENTO DI TRANSITO

PRIMALUNA – L’approvazione del regolamento per la gestione delle strade agro silvo pastorali a Primaluna aveva infiammato il consiglio comunale del 17 novembre scorso e oggi, sul finire dell’anno, arriva il contrordine dell’ufficio tecnico che rimanda l’applicazione ad un secondo momento (sotto, la nota ufficiale).

La decisone in verità aveva sollevato appunto alcune polemiche e il voto contrario dell’opposizione che contestava la tempistica del provvedimento e il mancato coinvolgimento nella stesura del regolamento – nonostante la iniziale disponibilità della maggioranza.