AGROSILVOPASTORALI A PRIMALUNA, RINVIATO IL REGOLAMENTO DI TRANSITO

PRIMALUNA – L’approvazione del regolamento per la gestione delle strade agro silvo pastorali a Primaluna aveva infiammato il consiglio comunale del 17 novembre scorso e oggi, sul finire dell’anno, arriva il contrordine dell’ufficio tecnico che rimanda l’applicazione ad un secondo momento (sotto, la nota ufficiale).
La decisone in verità aveva sollevato appunto alcune polemiche e il voto contrario dell’opposizione che contestava la tempistica del provvedimento e il mancato coinvolgimento nella stesura del regolamento – nonostante la iniziale disponibilità della maggioranza.
In conclusione, “L’effettiva entrata in vigore del regolamento per la disciplina del transito sulla viabilità pastorale avverrà solo ad avvenuto compimento degli adempimenti di cui sopra, previa idonea comunicazione alla cittadinanza”.
RedPri
