FUGA DI GAS A MOGGIO, SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E AMBULANZA

MOGGIO – Momenti di apprensione questa mattina a Moggio, dove un camion dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza sono stati visti dirigersi a sirene spiegate in paese per quella che, secondo le prime informazioni, sarebbe una sospetta fuga di gas.

L’allarme è scattato poco dopo le 11 di questa mattina. La centrale operativa ha immediatamente inviato una squadra dei pompieri per le verifiche tecniche e un equipaggio sanitario in via precauzionale.

Aggiornamenti su questa pagina non appena saranno disponibili ulteriori elementi.

