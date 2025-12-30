DOMENICA 4 A CASSINA E CREMENO ARRIVANO I RE MAGI

CASSINA VALSASSINA/CREMENO – Un pomeriggio di tradizione, comunità e festa attende Cassina e Cremeno domenica 4 gennaio, grazie all’evento organizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Cassina e dalla Pro Loco.

Il ritrovo è fissato alle 17:30 al parco giochi di Cassina, da dove prenderà il via il suggestivo corteo dei Re Magi, accompagnati da animali e dalla partecipazione dei bambini dell’asilo. La sfilata attraverserà le vie di Cassina e Cremeno, con diverse tappe in cui gli esercenti locali offriranno piccole degustazioni ai partecipanti.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera saranno le canzoni dei bimbi della scuola dell’infanzia, che accompagneranno il percorso con canti natalizi e momenti di gioia condivisa.

Alle 18:30 il corteo raggiungerà Piazza Europa a Cremeno, dove è prevista la raffigurazione del presepe vivente, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

La festa proseguirà poi dalle 19 all’oratorio di Cremeno, dove sarà attivo il servizio cucina con salsicce e polenta taragna. Durante la serata farà la sua comparsa anche la Befana, pronta a distribuire caramelle ai più piccoli.

Il sindaco di Cassina, Michele Polvara, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Tengo particolarmente a questa iniziativa, un segnale di unione e condivisione. La manifestazione è infatti il frutto della collaborazione fra i Comuni di Cassina e Cremeno, della Pro Loco e dell’asilo di Cassina, due realtà che ho molto a cuore”.

Un appuntamento che unisce tradizione, partecipazione e spirito comunitario, e che promette di inaugurare il nuovo anno con calore e convivialità.