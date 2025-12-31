FIACCOLATA DEI BAMBINI: CASARGO ILLUMINATA IN UNA SERATA DI FESTA

CASARGO – Nel tardo pomeriggio di martedì 30 dicembre la tradizionale Fiaccolata dei bambini, un evento che ha coinvolto numerose famiglie di Casargo e delle frazioni, regalando un momento di autentica festa – nel cuore delle vacanze di fine anno.

Il ritrovo dei partecipanti è avvenuto presso la chiesetta di San Rocco a Narro, da dove, alle 17, ha preso il via il corteo. I bambini, fiaccola alla mano, hanno percorso il tragitto accompagnati dalle melodie degli zampognari, creando un’atmosfera suggestiva e ricca di emozione, capace di richiamare le tradizioni più genuine del periodo natalizio.

La camminata si è conclusa alla Vigna dell’IndoVino, dove ad attendere i partecipanti c’era un momento conviviale molto apprezzato. Il rinfresco finale, con vin brulé caldo e panettone, ha offerto l’occasione per fermarsi, chiacchierare e condividere gli auguri di fine anno in un clima di semplicità e amicizia.

La Fiaccolata dei bambini si inserisce tra le proposte che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di appartenenza, lasciando nei più piccoli il ricordo di una serata speciale, fatta di luci, musica e relazioni.