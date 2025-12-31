NAMELESS WINTER EDITION, ARRIVANO GIGI D’AGOSTINO E AXWELL

BARZIO – Prendono forma le line up di Nameless Festival, in programma dal 30 maggio al 1° giugno nella nuova location del “Bione” a Lecco, e Nameless Winter Edition, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio.

A salire sul palco dell’edizione estiva saranno gli headliners Calvin Harris, che torna in Italia a distanza di 13 anni, e Fisher, figura centrale della musica elettronica contemporanea, consacrato a livello globale da hit da oltre mezzo miliardo di stream, una nomination ai Grammy e performance nei più grandi festival e club del mondo. A loro si aggiungono anche Svdden Death, Goodboys, Ray Volpe e Tony Pitony.

L’edizione invernale, nata dalla volontà di offrire un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del Festival, vedrà invece esibirsi gli headliners Axwell, dj e produttore di fama mondiale, e Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo. Sul palco anche Automhate, Merk & Kremont, Zomboy e Edmmaro.

Nameless Festival, inoltre, ha annunciato la partnership con gli stage hosts di Monstercat e, dopo il successo dello scorso anno, ha rinnovato anche per l’edizione 2026 la collaborazione con Worried About Henry, che prenderà possesso di uno dei palchi in una delle tre giornate di Festival.

L’edizione estiva sarà anticipata da Lake Como Music Week, uno speciale evento diffuso che si terrà dal 26 maggio al 1° giugno. Una settimana di attività, side events, showcase e talks dislocati sul territorio della città di Lecco e non solo, il tutto organizzato in un contesto e paesaggio unico e famoso nel mondo: quello del Lago di Como.