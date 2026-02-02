DAL SONDAGGIO UNA LETTERA: TRA ORARI LIMITATI E RACCOLTA “INSUFFICIENTE”

Buongiorno,
Un paio di considerazioni in merito al sondaggio proposto, molto interessante.
La prima riguarda la ricicleria: orari e giorni di apertura sono limitati e limitanti.
Ad Agosto l’ho trovata chiusa per quasi 3 ore, chiamato il Comune di Cremeno e un numero che ora non mi sovviene: provato loro a contattare l’operatore che risultava assente…vabbé.
Finalmente aperta, ma mi vedo rifiutare l’oggetto ingombrante: si deve prenotare il ritiro.
Capisco la cosa ma, da turista, non posso aspettare le date indicate, quindi me la porto a Milano e conferisco alla ricicleria meneghina.
Perché non consentire il conferimento in modo quotidiano?
In questo modo si potrebbero evitare comportamenti “creativi”.
Seconda cosa: durante i periodi di massimo afflusso turistico, la raccolta, a mio modesto parere, risulta insufficiente per le necessità che si vengono a creare.
Un ulteriore giro di raccolta sarebbe quantomeno auspicabile.
Cordialmente
R.
