DAL SONDAGGIO UNA LETTERA: TRA ORARI LIMITATI E RACCOLTA “INSUFFICIENTE”

Buongiorno,

Un paio di considerazioni in merito al sondaggio proposto , molto interessante.

La prima riguarda la ricicleria: orari e giorni di apertura sono limitati e limitanti.



Ad Agosto l’ho trovata chiusa per quasi 3 ore, chiamato il Comune di Cremeno e un numero che ora non mi sovviene: provato loro a contattare l’operatore che risultava assente…vabbé.

Finalmente aperta, ma mi vedo rifiutare l’oggetto ingombrante: si deve prenotare il ritiro.

Capisco la cosa ma, da turista, non posso aspettare le date indicate, quindi me la porto a Milano e conferisco alla ricicleria meneghina.



Perché non consentire il conferimento in modo quotidiano?

In questo modo si potrebbero evitare comportamenti “creativi”.

Seconda cosa: durante i periodi di massimo afflusso turistico, la raccolta, a mio modesto parere, risulta insufficiente per le necessità che si vengono a creare.

Un ulteriore giro di raccolta sarebbe quantomeno auspicabile.

Cordialmente