AL CFPA DI CASARGO “INCONTRI PROFESSIONE GENITORI”: TUTTI I DETTAGLI

CASARGO – Il CFPA di Casargo prosegue con convinzione il proprio percorso di apertura al territorio e alle famiglie, confermandosi non solo come centro di formazione professionale d’eccellenza, ma anche come luogo di crescita umana, educativa e culturale, capace di accompagnare i ragazzi – e chi li educa – nelle fasi più delicate del loro percorso di vita.

Nasce in questo contesto il ciclo “Incontri Professione Genitori”, una serie di serate informative e formative rivolte alle famiglie, pensate per offrire strumenti concreti, chiari e accessibili per affrontare le complessità dell’età adolescenziale. Un progetto che si inserisce pienamente nella visione educativa del CFPA, da sempre attenta allo sviluppo integrale della persona, dove la formazione professionale si affianca alla crescita relazionale, emotiva e valoriale.

“Vogliamo che il CFPA di Casargo sia sempre di più una scuola aperta al territorio a tutto tondo – sottolinea il direttore della scuola Alan Vaninetti – capace di affiancare alla formazione dei ragazzi un’attenzione concreta alle esigenze educative delle famiglie. Attraverso il lavoro dell’équipe pedagogica, della psicologa, della direzione e grazie a diverse collaborazioni, abbiamo voluto creare questi momenti di incontro per offrire strumenti semplici e comprensibili per affrontare una fase delicata come l’adolescenza”.

Parole a cui fanno eco quelle del presidente di Apaf, l’agenzia provinciale per le attività formative, ente gesto della scuola valsassinese, Francesco Maria Silverij: “Investire nella crescita dei ragazzi significa investire anche sulle famiglie e sul loro ruolo educativo. Iniziative come “Incontri Professione Genitori” ribadiscono l’importanza di un dialogo costante e costruttivo tra scuola e famiglia, elemento fondamentale per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Solo attraverso una collaborazione educativa condivisa è possibile sostenere i giovani nello sviluppo personale, relazionale e umano, aiutandoli ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’adolescenza e a costruire con serenità il proprio futuro.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 5 febbraio alle 20:30 presso la sede del CFPA di Casargo, affronta il tema “Come gestire il conflitto tra genitori e figli”, una delle sfide più sentite dalle famiglie con ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. Un argomento attuale e trasversale, che tocca da vicino la quotidianità di molti genitori e che sarà sviluppato attraverso il metodo MedianOS, con l’intervento del dott. Massimiliano Ferrari.

L’incontro potrà essere seguito anche online, in diretta streaming, collegandosi al sito www.cfpacasargo.it, a conferma della volontà della scuola di rendere accessibili e inclusive le proprie proposte formative.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere alla mail educatori@cfpacasargo.it o contattare lo 0341 840250.