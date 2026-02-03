PRIMALUNA, NEVE FITTA: CAMION BLOCCATO IN STRADA E CARTELLO DIVELTO

PRIMALUNA – La nevicata che da qualche ora sta interessando Primaluna e tutta la Valle continua a intensificarsi, creando i primi disagi alla viabilità e alle infrastrutture del paese. Il manto nevoso, caduto rapidamente, sta rendendo le strade particolarmente insidiose.

Camion bloccato alle otto: strada immediatamente congestionata

Proprio in questi minuti un camion si è bloccato in mezzo alla carreggiata, sorprendendo gli automobilisti che stavano transitando lungo la provinciale. Il mezzo pesante, rimasto fermo di traverso, sta già causando rallentamenti e code, con la circolazione che si è praticamente paralizzata nel giro di pochi istanti. La situazione è in evoluzione e sta creando un nuovo punto critico per la viabilità del paese.

Cartello stradale divelto: primi danni della nevicata

Sempre a Primaluna, un cartello stradale è stato trovato divelto e abbattuto sul marciapiede. L’urto potrebbe essere avvenuto nelle prime ore del mattino, probabilmente a causa di una sbandata provocata dalla neve fresca. L’episodio conferma come le condizioni meteorologiche stiano già lasciando i primi segni anche sulle strutture urbane.

Mattinata complicata per gli spostamenti

Con la neve che continua a cadere e il camion appena bloccato, la mattinata si sta rapidamente trasformando in un percorso a ostacoli per residenti e pendolari. La situazione rimane incerta e potrebbe richiedere tempo prima che la circolazione torni fluida.

AGGIORNAMENTO ORE 08:25

SITUAZIONE RISOLTA, CIRCOLAZIONE RIPRESA