OGGI L’ADDIO AD AMBROGIO CASARI. FUNERALI ALLE 15 A BARZIO

BARZIO – Profondo cordoglio in paese per la scomparsa di Ambrogio Casari, uomo molto conosciuto e stimato in tutta la comunità. Lo annunciano con dolore la compagna Giovanna, la mamma Pinuccia, le sorelle Natalia con Michele e Rossana con Tomaso, il fratello Angelo e i parenti tutti.

Il corteo funebre partirà oggi martedì 3 febbraio alle 14:40 dall’abitazione di via Milano 13 per la chiesa di Sant’Alessandro, dove alle 15 saranno celebrate le esequie. Seguirà la cremazione della salma al Tempio Crematorio.

È possibile rendere omaggio ad “Ambro” presso la sua abitazione fino alle 14 di martedì. Il Santo Rosario sarà recitato oggi lunedì 2 febbraio alle 20, sempre in via Milano 13.

Alla famiglia Casari le più sentite condoglianze dalla direzione e redazione di VN.

RedCro

–

LA NOTIZIA, IERI SU VALSASSINANEWS: