QUELLA GIRAFFA DELLE NEVI TORNA A FAR CAPOLINO IN GRIGNA. LA FOTO

VALSASSINA – Anche quest’anno la famosa “giraffa” è tornata al suo posto, disegnata dalla neve sulla grande parete del Grignone che guarda il Centro Valle, e per molti segna il vero inizio dell’inverno valsassinese. Nello scatto di oggi, firmato dalla nostra lettrice Roberta, il profilo dell’“animale” risalta nitido sopra il velo più scuro dei boschi, quasi fosse un totem che sorveglia in silenzio i paesi ai suoi piedi.

Come già accaduto nelle prime nevicate di questi anni, la sagoma compare puntuale dopo le spolverate di bianco in quota, destinata a restare visibile finché il Grignone non verrà coperto del tutto dalla neve più abbondante. È una presenza familiare per chi percorre la Valsassina: c’è chi la intravede salendo da Balisio, chi la cerca uscendo di casa a Primaluna e chi la indica ai bambini come un gigantesco animale di roccia e ghiaccio, diventato negli anni un simbolo affettuoso dell’inverno in Centro Valle.

L’immagine inviata da Roberta arricchisce l’ormai ricchissimo album di “cartoline” dal collo lungo (vedi link d’archivio a fondo pagina) dedicate da VN alla cosiddetta giraffa delle nevi, che da tanti anni torna a far parlare di sé ad ogni cambio di stagione, un po’ come se la montagna volesse ricordarci che il tempo passa, sì, ma certe tradizioni – e certi sguardi verso l’alto – restano sempre gli stessi.

E mentre il bollettino meteo promette nuove perturbazioni sulle Grigne, non resta che godersi questa comparsa precoce, magari condividendo a nostra volta foto e video di una Valsassina imbiancata che, ancora una volta, sa stupire con poco più di neve, rocce e fantasia.

