LA FOTO PREMIATA: MAURO LANFRANCHI VINCE LO ‘SPIRIT OF THE MOUNTAIN’

Gentili amici di Valsassinanews,

è sempre un grande piacere quando un mio scatto che ritrae le mie amate montagne Valsassinesi viene gratificata con un premio in un prestigioso concorso fotografico. A Bergamo nella magnifica sala Galmozzi, alla presenza di un qualificato pubblico, ho avuto la soddisfazione di essere premiato per aver vinto il concorso fotografico SPIRIT OF THE MOUNTAIN, concorso che assegna premi oltre che alla fotografia, alla cinematografia e alla narrativa in memoria di Walter Bonatti.

Ho realizzato lo scatto in vetta alla mia amata Grignetta [foto in copertina e a fondo pagina, ndr] dove mi ero recato per ammirare uno dei suoi magici tramonti. La fortuna ha voluto donarmi un insolito raro momento meteorologico con un particolare gioco di nebbie che avvolgono la Cresta Segantini e la cima del Pertusio.



Un caro saluto

Mauro Lanfranchi