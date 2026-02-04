A PASTURO LA STORIA DI CASA ALBER, LA COMUNITÀ SPECIALE DI OLGINATE

PASTURO – Il libro “Casa Alber, un’esperienza profetica” racconta la storia di Casa Alber e dei suoi fondatori, i coniugi Albertina Negri e Silvio Barbieri, da molti considerati “santi della porta accanto”.

Casa Alber, situata a Olginate, è sorta come piccola comunità familiare per minori in difficoltà. Ha operato dal 5 dicembre 1961 al 30 giugno 1986: in questi 25 anni di attività educativa i minori che si sono avvicendati nella Casa sono 121.

Questa innovativa e straordinaria esperienza è stata definita “profetica” dal Cardinale Carlo Maria Martini.

Ora che Silvio e Albertina ci hanno lasciato, è venuto il tempo dell’impegno per non perdere e disperdere il messaggio di Casa Alber e il bene compiuto dai coniugi Barbieri.

Silvio e Albertina “hanno parlato con l’esempio e insegnato senza cattedra”, inscrivendo dentro tanti uomini e tante donne un segno profondo e incancellabile di amore, umanità, bontà, umiltà. Con la loro lunga e ricca vita, sono stati testimoni di fede, profeti di speranza, pellegrini di carità.

Su iniziativa dell’Associazione Il Grinzone assieme a “La Casa di Antonia“, il libro sarà presentato dall’autore, Maurizio Volpi, il 122° figlio, accompagnato da altri “testimoni”; appuntamento per venerdì 13 febbraio alle 20.45 presso “Casa Pozzi” a Pasturo, Via Manzoni, 1.