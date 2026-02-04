FINO A DOMANI IL SONDAGGIO VN. RIFIUTI, VALSASSINA POCO “RICICLONA”: COLPA DI CHI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a un tema molto concreto e sempre più discusso: la scarsa propensione della Valsassina alla raccolta differenziata, come evidenziato da diversi dati e segnalazioni.
Tra cassonetti pieni, errori di conferimento e comportamenti poco virtuosi, la domanda che molti si pongono è semplice ma cruciale: di chi è la responsabilità? Degli abitanti? Dei turisti? Delle regole troppo complicate? O forse di tutti?
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: Valsassina poco “riciclona”: colpa di chi? Tra le proposte da votare:
- Dei valsassinesi.
- Di turisti e villeggianti.
- Di tutti.
- Di nessuno.
- Della complessità delle regole.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
- Non ho idee precise in proposito.
- L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 5 febbraio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
La gestione dei rifiuti è un tema che riguarda ambiente, qualità della vita e immagine del territorio. Capire come la comunità percepisce il problema è il primo passo per migliorare.
RedVN