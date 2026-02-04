RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “IL PAESE NEL SONNO DEI RAMI”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Il paese nel sonno dei rami”.

L’autore la descrive così:

“Il paese nel sonno dei rami”

Osservo Pasturo attraverso rami che dormono,

una pianta in letargo che lascia filtrare il paese

come un pensiero che affiora piano.

La doppia esposizione non è un trucco:

è il modo in cui l’inverno guarda la valle,

sovrapponendo quiete e memoria

in un unico respiro di neve.

Foto scattata a Pasturo il 03/02/2026

