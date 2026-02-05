IL SERVIZIO EDUCATIVO PRE-SCUOLA 2026 PARTE ALLA PRIMARIA DI CASSINA

ALTOPIANO VALSASSINESE – I Comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Cremeno e Moggio, in sinergia con l’Ambito di Bellano e la cooperativa Sineresi, propongono dal 23 febbraio 2026 il servizio educativo di pre-scuola.

L’iniziativa, in fase sperimentale, nasce dall’esigenza di alcune famiglie del territorio di poter accompagnare a scuola i figli prima dell’effettivo inizio delle lezioni. Il servizio è rivolto a tutti i frequentanti la scuola primaria di Cassina Valsassina, si svolgerà all’interno della scuola e sarà attivo nei giorni scolastici dal 23 febbraio al 5 giugno 2026, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30.

La retta potrà variare in base al numero degli iscritti, con un range da 130 € a 321 €. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti e potrà accogliere fino a un massimo di 20 partecipanti.

Per iscrizioni è necessario compilare il modulo raggiungibile inquadrando il QRcode nella locandina qui sopra. Chiusura delle iscrizioni domenica 8 febbraio.

Per informazioni: mt.carvelli@sineresi.it – 342/6469090.