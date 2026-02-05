RIFIUTI, VALSASSINA POCO “RICICLONA”: LA COLPA È DI TUTTI, SECONDO I LETTORI

VALSASSINA – Il nuovo sondaggio settimanale di Valsassinanews ha messo sotto la lente il tema dei rifiuti e del riciclo in Valle, chiedendo ai lettori a chi attribuire le responsabilità di una Valsassina giudicata poco “riciclona”.
Alla domanda “Rifiuti, Valsassina poco ‘riciclona’: colpa di chi?”, ha risposto un totale di 343 lettori, distribuendo le preferenze tra istituzioni, cittadini, turisti e altri fattori di contesto.
LA MAGGIORANZA: “COLPA DI TUTTI”
L’opzione più votata è stata “Di tutti”, scelta dal 42% dei partecipanti, pari a 144 voti. Una risposta che evidenzia una percezione diffusa di corresponsabilità, in cui amministrazioni, residenti e visitatori vengono visti come parte dello stesso problema – e potenzialmente della stessa soluzione.
Al secondo posto si colloca la voce (colpa)“Dei valsassinesi”, con il 24% e 81 voti, segno che una parte significativa del campione ritiene che gli abitanti locali debbano fare di più in termini di attenzione, corretto conferimento e cultura del riciclo.
|Opzione di risposta
|Percentuale
|Di tutti
|42%
|Dei valsassinesi
|24%
|Di turisti e villeggianti
|19%
|Della complessità delle regole
|10%
|È sempre il solito magna-magna
|3%
|Di nessuno
|1%
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|L’argomento non mi interessa
|0%
NEL MIRINO ANCHE TURISTI E REGOLE
Non manca chi punta il dito verso “turisti e villeggianti”: questa risposta raccoglie il 19% delle preferenze, ovvero 67 voti. La percezione è che la pressione turistica, soprattutto nei periodi di alta stagione, possa incidere sulla produzione di rifiuti e sulla difficoltà di mantenere standard elevati di raccolta differenziata.
Un altro elemento critico individuato dai lettori è la complessità delle regole, indicata dal 10% del campione, pari a 33 voti. Una parte dei partecipanti imputa proprio alla confusione normativa una delle cause dei comportamenti poco virtuosi.
IL “MAGNA-MAGNA” E IL FRONTE DEI DISINTERESSATI
Non poteva mancare l’opzione più disillusa, “È sempre il solito magna-magna”, scelta dal 3% dei votanti, cioè 12 persone, che leggono nella gestione dei rifiuti l’ennesimo terreno di interessi e sprechi.
Restano molto marginali le posizioni estreme o distaccate:
-
“Di nessuno” raccoglie 1%, con 3 voti.
-
“Non ho idee precise in proposito” ottiene a sua volta 1%, cioè 3 voti.
-
“L’argomento non mi interessa” chiude la lista con 0% e 1 voto.
Nel complesso, i risultati mostrano come il tema rifiuti sia sentito e partecipato, con una chiara richiesta implicita di maggiore responsabilità condivisa e di strumenti più semplici per permettere a tutti di fare la propria parte.
PROSSIMO SONDAGGIO: VANNACCI VIA DALLA LEGA
Il nuovo sondaggio settimanale di Valsassinanews è già online e guarda alla scena politica nazionale: il tema è “Vannacci via dalla Lega”. I lettori sono chiamati a esprimersi sulla scelta del partito e sulle conseguenze di questa decisione, in un contesto politico in continua evoluzione.
La nuova consultazione resterà aperta fino a giovedì 12 febbraio: c’è tempo per “votare” e far sentire la propria opinione su una delle figure più discusse dell’ultimo periodo.
