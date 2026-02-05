RIFIUTI, VALSASSINA POCO “RICICLONA”: LA COLPA È DI TUTTI, SECONDO I LETTORI

VALSASSINA – Il nuovo sondaggio settimanale di Valsassinanews ha messo sotto la lente il tema dei rifiuti e del riciclo in Valle, chiedendo ai lettori a chi attribuire le responsabilità di una Valsassina giudicata poco “riciclona”. Alla domanda “Rifiuti, Valsassina poco ‘riciclona’: colpa di chi?”, ha risposto un totale di 343 lettori, distribuendo le preferenze tra istituzioni, cittadini, turisti e altri fattori di contesto. LA MAGGIORANZA: “COLPA DI TUTTI” L’opzione più votata è stata “Di tutti”, scelta dal 42% dei partecipanti, pari a 144 voti. Una risposta che evidenzia una percezione diffusa di corresponsabilità, in cui amministrazioni, residenti e visitatori vengono visti come parte dello stesso problema – e potenzialmente della stessa soluzione. Al secondo posto si colloca la voce (colpa)“Dei valsassinesi”, con il 24% e 81 voti, segno che una parte significativa del campione ritiene che gli abitanti locali debbano fare di più in termini di attenzione, corretto conferimento e cultura del riciclo. Opzione di risposta Percentuale Di tutti 42% Dei valsassinesi 24% Di turisti e villeggianti 19% Della complessità delle regole 10% È sempre il solito magna-magna 3% Di nessuno 1% Non ho idee precise in proposito 1% L’argomento non mi interessa 0% NEL MIRINO ANCHE TURISTI E REGOLE

Non manca chi punta il dito verso “turisti e villeggianti”: questa risposta raccoglie il 19% delle preferenze, ovvero 67 voti. La percezione è che la pressione turistica, soprattutto nei periodi di alta stagione, possa incidere sulla produzione di rifiuti e sulla difficoltà di mantenere standard elevati di raccolta differenziata.

Un altro elemento critico individuato dai lettori è la complessità delle regole, indicata dal 10% del campione, pari a 33 voti. Una parte dei partecipanti imputa proprio alla confusione normativa una delle cause dei comportamenti poco virtuosi.

IL “MAGNA-MAGNA” E IL FRONTE DEI DISINTERESSATI

Non poteva mancare l’opzione più disillusa, “È sempre il solito magna-magna”, scelta dal 3% dei votanti, cioè 12 persone, che leggono nella gestione dei rifiuti l’ennesimo terreno di interessi e sprechi.

Restano molto marginali le posizioni estreme o distaccate:

“Di nessuno” raccoglie 1% , con 3 voti .

“Non ho idee precise in proposito” ottiene a sua volta 1% , cioè 3 voti .

“L’argomento non mi interessa” chiude la lista con 0% e 1 voto.

Nel complesso, i risultati mostrano come il tema rifiuti sia sentito e partecipato, con una chiara richiesta implicita di maggiore responsabilità condivisa e di strumenti più semplici per permettere a tutti di fare la propria parte.

PROSSIMO SONDAGGIO: VANNACCI VIA DALLA LEGA

Il nuovo sondaggio settimanale di Valsassinanews è già online e guarda alla scena politica nazionale: il tema è “Vannacci via dalla Lega”. I lettori sono chiamati a esprimersi sulla scelta del partito e sulle conseguenze di questa decisione, in un contesto politico in continua evoluzione.

La nuova consultazione resterà aperta fino a giovedì 12 febbraio: c’è tempo per “votare” e far sentire la propria opinione su una delle figure più discusse dell’ultimo periodo.

