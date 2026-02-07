COMUNI: QUANDO “MONTANO” DIVENTA UN TITOLO “A TAVOLINO”

Non basta più la montagna per essere montani. Nell’epoca delle classificazioni burocratiche, anche il concetto di altitudine si piega ai numeri e alle soglie automatiche. Così succede che il Lecchese si ritrovi con sette nuovi “Comuni montani” — tra cui centri come Airuno, Barzanò e pure Lecco — luoghi che di montano hanno, con onestà, ben poco.

La logica dei nuovi parametri è semplice sulla carta: 350 metri di altitudine media, un terzo del territorio in pendenza, vicinanza ad altri Comuni simili. Ma il risultato è paradossale. La norma nata per distinguere chi vive davvero tra pendii e dislivelli finisce per inglobare anche chi guarda la montagna da lontano, senza abitarla davvero …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS