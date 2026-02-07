CORTENOVA, ALTRA SFIDA DI FUOCO: DOMENICA IL TEST A OLGIATE

CORTENOVA – Dopo l’impresa sul campo del Nuovo Briantino, dove è arrivata la prima vittoria esterna della stagione contro l’allora capolista, il Cortenova si prepara a un’altra prova ad alta intensità. Domenica i gialloblù faranno visita all’Olgiate, formazione attualmente sesta in classifica e pienamente in corsa per un posto nei playoff: appena un punto separa le due squadre, un dettaglio che rende la sfida ancora più pesante dal punto di vista psicologico.

La partita avrà un sapore particolare anche per i padroni di casa: sarà infatti la prima vera gara interna disputata sul nuovo manto erboso di Olgiate. Finora la squadra ha giocato le proprie partite casalinghe sul sintetico di Barzanò, e l’esordio sul campo rinnovato rappresenta un ulteriore stimolo per i locali, desiderosi di inaugurare al meglio la nuova “casa”.

Mister Andrea Tantardini ha analizzato la sfida che attende i valsassinesi: “Il successo ottenuto contro la ex capolista non ha modificato la nostra posizione in classifica, ma ha avuto un peso specifico enorme sul morale del gruppo. I tre punti hanno infatti ampliato il margine sulla zona playout — che al momento non ci coinvolgerebbe — e ci hanno restituito fiducia in un periodo in cui, soprattutto fuori casa, abbiamo faticato a trovare continuità”.

La prestazione convincente del Briantino rappresenta ora il modello da replicare: compattezza, attenzione e capacità di colpire nei momenti chiave. Ingredienti che serviranno anche a Olgiate, contro un avversario solido e motivato.

In vista della trasferta, mister Tantardini dà anche una notizia importante sul fronte giovani: il classe 2006 Erik Sanelli è stato convocato in Prima Squadra. Per lui si tratta della quarta chiamata stagionale, con già due presenze tra i “grandi”. Un percorso che ricorda quello di Nicolò Tagliaferri, promosso anch’egli dal vivaio e autore di due reti in campionato.

Segnali chiari della volontà del Cortenova di investire sul proprio settore giovanile, valorizzando i talenti locali e costruendo un’identità forte e riconoscibile.

RedSpo