TRASFERTA AD ASSO PER IL CS CASARGO DOPO LO STOP PER NEVE  

CASARGO – Smaltita la pausa forzata di una settimana dovuta alla neve che aveva reso impraticabile il campo per la sfida interna con il San Zeno, il CS Casargo torna in campo domani con una delicata trasferta comasca ad Asso, valida per il campionato di Terza categoria.

Calcio d’inizio fissato alle 14:30 sul terreno dell’Assese, formazione che occupa la seconda posizione in classifica e si conferma tra le principali protagoniste del girone. [2][3] Una sfida dunque sulla carta complicata per i valsassinesi, che dovranno fare i conti anche con diverse assenze all’interno della rosa.

All’andata a Casargo furono proprio i comaschi ad imporsi per 3-2 al termine di un match condizionato dall’inferiorità numerica biancorossa, con il CS costretto a giocare in dieci uomini per oltre un’ora di gioco dopo un’espulsione maturata già nella prima parte di gara. Nonostante la sconfitta, quella prestazione aveva mostrato carattere e capacità di restare in partita fino al triplice fischio.

Dopo il rinvio per neve, è stata nel frattempo fissata la data del recupero contro il San Zeno: le due squadre si affronteranno a Casargo mercoledì 19 febbraio alle 20:30, in un turno infrasettimanale che potrebbe pesare sulla corsa in classifica del CS. Un appuntamento che, insieme alla sfida di domani ad Asso, dirà molto sulle ambizioni e sul cammino dei ragazzi dell’Alta Valle in questo girone di Terza categoria.

RedSpo