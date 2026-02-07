INTOSSICAZIONE ETILICA A MOGGIO, SOCCORSA UNA GIOVANE COPPIA

MOGGIO – Due persone sono rimaste vittime di intossicazione etilica nel tardo pomeriggio di oggi in via Ingegner Carlo Rancilio a Moggio.
L’allarme è scattato poco dopo le 17:15 per un uomo di 33 anni e una donna di 34, soccorsi sul posto dai sanitari della Croce Rossa Valsassina (Balisio) dopo aver accusato i sintomi tipici dell’abuso di alcol in un arco di tempo ristretto.
Al momento la missione risulta ancora in corso; le condizioni dei due coinvolti non sarebbero comunque gravi (codice “verde”). Aggiornamenti in questa stessa pagina.
RedCro