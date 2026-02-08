‘SECONDA’, CORTENOVA BEFFATO A OLGIATE: DECIDE UN ERRORE DEL PORTIERE

OLGIATE MOLGORA – Sconfitta amara per il Cortenova, battuto di misura sul campo dell’Olgiate Aurora in una sfida valida per il campionato di Seconda categoria. I gialloblù hanno ceduto per 1-0, pagando caro un errore del proprio portiere Fazzini attorno alla mezz’ora del secondo tempo, da cui è scaturita la rete decisiva dei padroni di casa.

La reazione del Cortenova non è mancata: al 93’ D’Agostini ha avuto sui piedi l’occasione del pareggio con un tiro a portiere ormai battuto, ma Lomboni, con un intervento decisivo sulla linea, ha deviato la sfera in calcio d’angolo. Sul successivo tentativo non c’è stato però tempo: l’arbitro ha fischiato la fine, lasciando al Cortenova il rammarico per un risultato negativo maturato nel finale.

In classifica il Cortenova resta nella zona centrale del girone, mentre l’Olgiate Aurora sfrutta il successo interno per consolidare la propria posizione in chiave zona alta, confermando un ruolino fin qui positivo in Seconda categoria.

RedSpo