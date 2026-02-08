LECCO – Giornata storta per i blucelesti che vengono sconfitti in casa dalla Pro Vercelli. Il primo tempo al Rigamonti-Ceppi si chiude con il Lecco costretto a inseguire una Pro cinica e ben messa in campo. I blucelesti, falcidiati dalle assenze, faticano a trovare linee di passaggio pulite e a rendersi davvero pericolosi negli ultimi sedici metri.
Gli ospiti alzano subito il baricentro e alla mezz’ora trovano il vantaggio con Sow, bravo a sfruttare un varco nella retroguardia di casa.
Il colpo incassato scuote il…
LECCO-PRO VERCELLI, BLUCELESTI KO GIÀ NEL PRIMO TEMPO: FINISCE 0-2