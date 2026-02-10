BARZIO PIANGE MARILENA POMI, ISTITUZIONE DELLA PASTICCERIA PASSONI

BARZIO – La comunità di Barzio perde uno dei suoi volti più familiari. Si è spenta all’età di 80 anni Marilena Pomi, storica presenza dietro il bancone della Pasticceria Passoni, dove per oltre cinquant’anni ha accolto generazioni di clienti con il suo sorriso gentile e la sua cordialità inconfondibile.

Nata nel 1945 in una famiglia di panificatori – il padre Antonio era titolare del panificio ai piedi della scalinata della chiesa parrocchiale – Marilena aveva respirato fin da giovane l’aria dei laboratori artigianali. Nel 1971, anno del matrimonio con Antonio Passoni, fondatore dell’omonima pasticceria di via Roma, iniziò a lavorare stabilmente nell’attività di famiglia, diventandone negli anni un punto di riferimento indiscusso.

Dietro quel bancone ricolmo di dolci e profumi, Marilena non era soltanto una commerciante: per molti era il volto buono del paese, la prima voce della mattina, la battuta affettuosa scambiata mentre si acquistava una torta o si prendeva un caffè. La Pasticceria Passoni, divenuta nel frattempo una vera istituzione sia per i residenti sia per turisti e villeggianti, si identificava ormai anche con la sua presenza discreta e costante.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. Marilena lascia il marito Antonio, le figlie Monica, Mariangela e Marida con le rispettive famiglie, oltre agli amati nipoti.

I funerali saranno celebrati giovedì 12 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Barzio. Il Santo Rosario verrà recitato questa sera e domani alle 20 nell’abitazione di via Roma 36.

