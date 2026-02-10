DUE BARZIESI AI GIOCHI: UNA SCIA, L’ALTRA “GIUDICA”. ORGOGLIO A 5 CERCHI

BARZIO – Un grande striscione affisso in paese ricorda a tutti che, con Asja Zenere e Anna Rosa, anche Barzio sarà protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente le due donne che porteranno l’Altopiano sotto i riflettori olimpici: Asja Zenere, vicentina ma da anni residente a Barzio, è stata convocata in azzurro e sarà al via nelle prove tecniche dello sci alpino, con lo slalom fra le sue specialità di riferimento.

Sullo stesso striscione campeggia anche il nome di Anna Rosa, giudice internazionale di sci nordico ed ex atleta olimpica della disciplina, chiamata a far parte della giuria nelle gare di fondo.

“Orgogliosi di Asja e Anna. Con loro Barzio va alle Olimpiadi” è il messaggio scelto dal Comune, firmato dal sindaco Andrea Ferrari, che a nome di tutti i cittadini si congratula con la giudice barziese per il prestigioso incarico e rivolge alla sciatrice un grande in bocca al lupo per un’Olimpiade da ricordare.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che trasmette a entrambe il calore della comunità e rafforza il legame tra il paese e i Giochi di casa.

RedBar