RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “IL FUTURO È UNA FESSURA DI LUCE”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.
Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Il futuro è una fessura di luce”.
L’autore la descrive così:
Il futuro è una fessura di luce
A volte le città parlano senza bisogno di rumore. Basta alzare lo sguardo tra due pareti di vetro per accorgersi che il futuro non è un orizzonte ampio, ma un varco sottile. Una promessa che si intravede solo se ci si ferma nel punto esatto in cui le linee si stringono.
In quell’intercapedine luminosa c’è tutto: la direzione, il dubbio, la possibilità.
Non serve altro per capire dove stiamo andando.
Foto scattata a Lecco il 29/01/2026