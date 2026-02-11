DOMANI SERA LA CRONOSCALATA DI SCIALPINISMO ALL’ALPE GIUMELLO

CASARGO – Grande attesa per la Cronoscalata a Giumello, la classica gara di scialpinismo in notturna che animerà la località casarghese domani sera, organizzata dalla sezione scialpinismo dell’AS Premana in collaborazione con l’associazione Alpe Giumello, il ristoro Genio e il rifugio Shambalà.
Il programma prevede ritrovo e iscrizioni alle 19 presso il noleggio alla partenza dello skilift, quindi start a cronometro alle 20 dall’Alpe Giumello verso la croce del Monte Muggio. Gli atleti affronteranno un dislivello positivo di 300 metri, in un percorso ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati.
Al termine, come da tradizione, spazio alla festa finale con rinfresco e premiazioni.
Le iscrizioni – quota 10 euro – devono essere effettuate entro le 12 di giovedì via WhatsApp al numero 347 932 0736, indicando nome, cognome e data di nascita.