DOMANI L’ESTATE A CASSINA SI ACCENDE CON LA “PASSO CULMINE RUN”

CASSINA VALSASSINA – La Proloco di Cassina Valsassina, insieme al Comune di Cassina Valsassina, organizza per domenica 28 giugno una gara non competitiva, la “Passo Culmine Run”. Venerdì 26 giugno alle 21 invece è previsto al Bar Parco Giochi una serata musicale con AreaVasco Tribute band a Vasco Rossi.

La partenza della “Passo Culmine Run” è fissata per 9:30 al Bar Parco Giochi di Cassina, l’arrivo è previsto al Culmine San Pietro. Verranno premiati i primi 10 classificati nelle categorie donne e uomini, con distribuzione di gadget a tutti i partecipanti.

Per info e iscrizioni: [email protected] o rivolgersi direttamente al Bar Parco Giochi di Cassina Valsassina in via Aldo Moro 9.

Ma l’estate a Cassina non finisce qua. Nei mesi di luglio e agosto sono previste tantissime iniziative culturali, sportive e gastronomiche.