INTROBIO – Dopo due anni di stop, la corsa in montagna torna protagonista con la tradizionale salita da Introbio alla Bocca di Biandino. Il tracciato misura 7,8 km con 910 metri di dislivello, dalla quota 590 fino ai 1500 metri del traguardo. Regia organizzativa affidata al Team Pasturo.
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Confermata la formula solo podistica, senza la prova in mountain bike. Pettorali in distribuzione fino a domenica mattina, con partenza fissata alle 9:15 dal paese di Centro Valsassina e tempo massimo di due ore. Premiazioni alle 11:30 e pranzo al rifugio ‘Tavecchia’.
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RedSpo
INTROBIO-BIANDINO, DOMENICA RITORNA LA CLASSICA DELLA MONTAGNA
INTROBIO – Dopo due anni di stop, la corsa in montagna torna protagonista con la tradizionale salita da Introbio alla Bocca di Biandino. Il tracciato misura 7,8 km con 910 metri di dislivello, dalla quota 590 fino ai 1500 metri del traguardo. Regia organizzativa affidata al Team Pasturo.