SCOMPARE A 84 ANNI DON FERDINANDO MAZZOLENI, DAL 2016 IN VALSASSINA

Data pubblicazione 29 Maggio 2024

BARZIO – Mercoledì 29 maggio 2024 è deceduto don Ferdinando Guido Mazzoleni. È spirato nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale Manzoni di Lecco dove si trovava ricoverato da alcuni giorni.

Don Mazzoleni era nato a Lecco nel 1940 e ha iniziato il suo cammino di fede alla giovane età di 5 anni come chierichetto presso la parrocchia di Pasturo, dove ha celebrato anche la sua prima messa da sacerdote nel 1964 e dove è rimasto in questi anni, a partire dal 2016. Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 27 giugno 1964

Ecco il suo percorso ecclesiastico:

– Dal 1964 al 1986 è stato Vicario parrocchiale a Seregno – S. Giuseppe

– Dal 1986 al 2016 Parroco a Villasanta – S. Anastasia

– Dal 1996 al 2016 Amministratore parrocchiale a Biassono Loc. S. Giorgio al Parco – S. Giorgio

– Dal 2016 Residente con incarichi pastorali nella Comunità Pastorale “Maria Regina dei Monti” di Barzio.

Sacerdote schietto e deciso, a Villasanta ha ristrutturato la chiesa parrocchiale, l’oratorio femminile e il centro Don Gervasoni. Attento anche allo sport ha realizzato due campi di calcio per la locale società sportiva, ha donato il grande organo che si trova nella chiesa di Sant’Anastasia.

Il sacerdote era salito agli onori delle cronache per una querelle legata alle campane della chiesa di Sant’Anastasia ritenute da alcuni abitanti del luogo troppo rumorose. Il sacerdote in un primo tempo condannato a pagare 200 euro di multa per rumori molesti, La questione arrivò al Tribunale a Monza con una causa penale e una civile che però si risolsero con un assoluzione piena per don Ferdinando.

I funerali si svolgeranno venerdì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Pasturo.

Foto Andrea Manzoni