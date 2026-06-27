BLACK OUT ELETTRICO A BARZIO, OLTRE 600 UTENZE SENZA CORRENTE

BARZIO – Mattinata al buio per numerosi residenti di Barzio, dove dalle 7:47 di oggi, sabato 27 giugno 2026, si registra un’interruzione dell’energia elettrica segnalata dall’app eGuasti sulla rete gestita da e-distribuzione. Secondo quanto riportato, la causa è indicata come guasto e al momento la previsione di ripristino è ancora “in corso di definizione”, con ultimo aggiornamento alle 8:02.

Sono 614 i clienti “disalimentati” coinvolti dal blackout, un numero significativo che interessa una parte consistente del paese dell’altopiano valsassinese. L’interruzione arriva in una fascia oraria delicata, tra aperture di negozi, bar e attività turistiche e le consuete esigenze delle famiglie, con disagi immediati per esercizi commerciali e cittadini.

La segnalazione è stata rilevata attraverso l’app eGuasti, applicazione non ufficiale che consente di controllare in tempo reale guasti e lavori programmati sulla rete elettrica italiana di e-distribuzione, strumento sempre più utilizzato dai residenti per avere un quadro aggiornato delle interruzioni. In attesa di indicazioni sui tempi di ripristino, si raccomanda prudenza, attenzione particolare alla conservazione di alimenti e apparecchiature elettriche e, se necessario, la segnalazione del disservizio ai canali ufficiali del gestore.

AGGIORNAMENTO 8:50: E-distribuzione ha segnalato che il ripristino del servizio è previsto entro le 13.

RedBar