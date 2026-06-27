TORNEO DÖL CHILE: TRIONFA ABSOLUTE CINEMA DI PREMANA

MARGNO – Una serata memorabile al campo dell’Oratorio di Margno, dove si sono disputate le finali della 5ª edizione del Torneo döl Chile, competizione sportiva organizzata nel ricordo di Achille Gobbi (a destra), appassionatissimo sportivo prematuramente scomparso.

Ha aperto la serata la finale per il 3° e 4° posto: il match è stato vinto da Pensotti Service, che ha superato Diego Arredamenti per 2-0.

Migliore in campo della “finalina” è stato Andrea Galli.

La finalissima ha visto invece sfidarsi i padroni di casa della Dinamo Margno contro i premanesi dell’Absolute Cinema. Alla fine hanno trionfato gli ospiti col risultato di 3-2.

RedSpo