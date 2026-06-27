AI PIANI DI ARTAVAGGIO TORNA “PROFUMI DI CEDRO E SAPORI D’ALPEGGIO”

PIANI ARTAVAGGIO – Torna “Profumi di Cedro e Sapori d’Alpeggio”, giunto alla terza edizione e in programma domenica 28 giugno 2026 ai Piani di Artavaggio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio, propone una giornata dedicata alla montagna, tra arte, tradizione e prodotti tipici.

L’appuntamento si svolgerà in alta quota, facilmente raggiungibile con la funivia di Moggio, attiva dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 17:00. I visitatori potranno assistere alle sculture dal vivo realizzate dagli artisti del legno, che trasformeranno tronchi di cedro in opere d’arte scolpite a motosega. Le creazioni andranno ad arricchire il “Sentiero della Marmotta”, il percorso ludico-didattico pensato per i più piccoli e inaugurato la scorsa estate.

Accanto alla parte artistica, spazio anche ai sapori del territorio con degustazioni di formaggi e specialità d’alpeggio, da gustare sul posto nel segno della tradizione casearia locale. La giornata sarà completata da passeggiate panoramiche, giochi per bambini, musica e momenti di convivialità immersi nella natura.

Il ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione, dalla manutenzione dei sentieri alla promozione del turismo, fino alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Maggiori info: www.pianidiartavaggio.it

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L’EDIZIONE 2025 SU VN: