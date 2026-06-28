COPPA ITALIA SKIROLL: MARIA INVERNIZZI SUL PODIO NONOSTANTE LA CADUTA

LINGUAGLOSSA (CT) – Terza tappa siciliana per la Coppa Italia Next Pro di skiroll a Linguaglossa, con la gara sprint del sabato che ha regalato emozioni e colpi di scena. Protagoniste le sorelle Invernizzi, con Maria sfortunatissima nel momento decisivo. L’atleta valsassinese, in testa nella finale, è stata vittima di una caduta proprio in vista del traguardo, compromettendo una vittoria che sembrava ormai in cassaforte.

Nonostante il dolore, Maria è riuscita a rialzarsi e tagliare il traguardo in seconda posizione dietro a Nicole Falanelli, dimostrando grande determinazione. Per lei alcune abrasioni e soprattutto un colpo causato dalla racchetta aello stomaco durante la caduta.

Ottima prova anche per la sorella Aurora Invernizzi (a destra in una immagine di archivio), che pur non avendo preparato specificamente le gare di skiroll – e in particolare le Sprint, mai affrontate in questa stagione – ha fatto registrare il miglior tempo in qualificazione, conquistando poi un eccellente terzo posto in finale.

Il programma prosegue oggi, domenica, con una prova impegnativa: la Mass start in salita verso Piano Provenzana, banco di prova significativo per gli atleti in gara.

RedSpo