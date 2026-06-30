METEO: ARRIVANO I TEMPORALI, TEMPERATURE IN CALO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’anticiclone che ha caratterizzato il tempo stabile e caldo degli ultimi giorni cede progressivamente per il transito di sistemi perturbati. Il secondo di questi ci sarà nel corso di mercoledì 1 luglio. In questa fase si assisterà alla maggiore diffusione dell’attività temporalesca sulla regione, e a un calo delle temperature che si riavvicineranno ai valori tipici stagionali. A seguire è previsto un nuovo aumento della pressione a causa del moto verso l’Europa occidentale dell’Anticiclone delle Azzorre, tuttavia con temperature inferiori a quelle misurate nel corso della settimana appena trascorsa. Ventilazione prevalentemente debole a regime di brezza, con rinforzi significativi e diffusi nel solo mercoledì 1 luglio.

Martedì 30 giugno

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 27 e i 35 °C. Venti: 23 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 48 km/h.

Mercoledì 1 luglio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 25 e i 33 °C. Venti: 16 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 41 km/h.

Giovedì 2 luglio

Cielo soleggiato. Temperature tra i 21 e i 32 °C. Venti: 12 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 28 km/h.