BALLABIO ACCOGLIE DAL 3 AL 5 LUGLIO LA FESTA ANNUALE DELLA CROCE ROSSA VALSASSINA

BALLABIO – La Croce Rossa Valsassina si prepara a vivere la sua festa annuale al parco Grignetta di Ballabio, in programma dal 3 al 5 luglio 2026. Tre giornate pensate per coinvolgere famiglie, volontari e cittadini, con attività che spaziano dallo sport alla musica, passando per momenti istituzionali e iniziative dedicate ai più piccoli. L’appuntamento, sostenuto dal Comune di Ballabio, rappresenta uno dei tradizionali eventi estivi del territorio, capace di unire socialità e impegno civico.

Il programma si apre venerdì con il torneo di burraco dalle 15:30 alle 19:00, seguito in serata dalla musica dal vivo della band Radiokaos, che accompagnerà il pubblico fino alle 23:00. Sabato sarà invece la giornata dedicata ai bambini, con mini tornei e giochi nel pomeriggio, mentre la serata proporrà un concerto country firmato Comt Sopralapanca Countryfestival, dalle 21:00 a mezzanotte.