UN SUCCESSO “PROFUMI DI CEDRO E SAPORI D’ALPEGGIO” AI PIANI DI ARTAVAGGIO

MOGGIO – Un’intera giornata dedicata all’arte, ai sapori della tradizione e alla valorizzazione della montagna ha richiamato domenica scorsa numerosi visitatori ai Piani di Artavaggio per la terza edizione di “Profumi di Cedro e Sapori d’Alpeggio“, manifestazione organizzata dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio.

In uno degli scenari più suggestivi della Valsassina, gli scultori del legno hanno lavorato dal vivo per tutta la giornata, trasformando i tronchi di cedro in nuove opere destinate ad arricchire il patrimonio artistico diffuso di Artavaggio. Le sculture realizzate saranno posizionate nei punti più caratteristici dei Piani di Artavaggio, diventando parte integrante del paesaggio e offrendo nuovi elementi di interesse ai tanti escursionisti e turisti che, soprattutto durante la stagione estiva, salgono in quota alla ricerca del fresco, della natura e di un’esperienza autentica in montagna.

Grande apprezzamento anche per l’area gastronomica, dove protagonisti sono stati i sapori autentici dell’alpeggio: formaggi e salumi tipici, polenta taragna e salsiccia hanno accompagnato una giornata all’insegna della convivialità e della tradizione.

La manifestazione ha registrato un’importante partecipazione di pubblico, confermando la costante crescita dell’evento e il crescente interesse verso iniziative capaci di coniugare arte, natura, tradizioni e valorizzazione del territorio. Famiglie, escursionisti, volontari e appassionati hanno animato per tutta la giornata i Piani di Artavaggio, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

Come ogni anno, il ricavato della manifestazione sarà interamente reinvestito in nuovi progetti dedicati alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dei Piani di Artavaggio, affinché questo straordinario patrimonio naturale continui a essere sempre più accogliente e attrattivo per residenti, escursionisti e turisti.