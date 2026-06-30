SCI D’ERBA: IN CECHIA ORO PER NICOLE MASTALLI NEL SUPERG, MARK 19° IN COMBINATA

ORLICKÉ ZÁHORÍ (CZ) – La tappa ceca della Coppa del Mondo di sci d’erba ha messo al centro la famiglia Mastalli, con Nicole e Mark protagonisti di una giornata ricca di emozioni per la squadra italiana.

Nicole Mastalli ha conquistato la vittoria nel super-gigante femminile, prova valida anche per la classifica della supercombinata, fermando il cronometro su 36”48. Per la 22enne di Cortenova, tesserata per il GB Ski Club, si tratta del primo successo in carriera sul circuito di Coppa del Mondo, un traguardo che mette in luce la sua crescita e la competitività in questa specialità.

Nella stessa manche Nicole ha preceduto le atlete di casa, con la ceca Sarka Abrahamova seconda a 1”00 e Lenka Knorova terza a 1”06.

Nel prosieguo della giornata, la manche di slalom che assegnava la vittoria in supercombinata ha riservato un esito amaro per Nicole: è uscita di gara e non ha potuto così completare la doppia affermazione. La vittoria nella supercombinata è andata alla ceca Eliska Reichrtova.

Anche Mark Mastalli ha avuto un ruolo di rilievo nella prova maschile: ha chiuso la combinata al 19° posto, risultato che conferma la sua presenza costante nelle gare internazionali e contribuisce al bilancio complessivo della squadra italiana.

RedSpo