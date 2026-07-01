I PRIMI TRE ANNI IN CONSIGLIO COMUNALE DI ‘BALLABIO FUTURA’

BALLABIO – Ieri sera, al Centro Polifunzionale Monte Due Mani, Ballabio Futura ha tracciato un bilancio critico dei primi tre anni dell’amministrazione comunale. Il capogruppo Tranquillo Doniselli ha ricordato l’attività del gruppo: 27 consigli, 38 interrogazioni e 6 mozioni, e ha contestato il rifiuto sistematico di molte proposte d’opposizione.

Il gruppo ha criticato la gestione economica definita priva di programmazione a lungo termine e ha segnalato manutenzioni tardive, citando i lavori estivi al Parco Grignetta. Sulla gestione rifiuti, Ballabio Futura denuncia un aumento di costi di circa 76.000 euro dal 2024 e ha richiamato la vicenda del centro di raccolta, tornato alla sede precedente dopo pressioni dell’opposizione.