GIOVANI DI BALLABIO PRONTI AL VIAGGIO “ERASMUS+” VERSO LA BRETAGNA

BALLABIO – La comunità di Ballabio si prepara a vivere una nuova tappa del lungo legame con Hillion, in Bretagna, dove dal 5 al 12 luglio 14 ragazzi ballabiesi, accompagnati da quattro adulti, saranno protagonisti di una settimana di scambio culturale inserita nel progetto europeo Erasmus+. Un’esperienza che coinvolgerà in totale 28 giovani, metà italiani e metà francesi, impegnati in un programma costruito attorno al tema dell’acqua, filo conduttore dell’edizione 2026: L’acqua della montagna verso il mare della Bretagna – Un percorso da preservare .

Il comitato di gemellaggio di Hillion ha predisposto un calendario ricco e originale. I ragazzi visiteranno la base sottomarina di Lorient, incontreranno un agricoltore dell’isola di Bréhat e parteciperanno a un’uscita al centro di sport acquatici dell’Île-Grande . Non mancheranno momenti di immersione nella vita culturale bretone: i giovani italiani assisteranno ai Mardis de la Presqu’île e condivideranno pasti di gruppo presso Le Gué Rouget, mentre Hillion e Saint-René esporranno bandiere italiane in segno di accoglienza e festa.