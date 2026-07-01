INCIDENTE DI GIOCO TRA GIOVANISSIMI DI UNA COLONIA OSPITE AL CFP

CASARGO – Paura poco dopo le 14 di oggi al CFPA di Casargo, dove due ragazzi di un gruppo esterno ospite per attività estive sono rimasti coinvolti in un incidente durante un momento di gioco libero. L’allarme è stato diramato in codice rosso per un infortunio sportivo che ha interessato due persone, tra cui un ragazzo di 13 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani si sarebbero scontrati accidentalmente mentre giocavano; entrambi avrebbero riportato colpi alla testa. I responsabili del gruppo hanno prestato immediato primo soccorso, posizionando i ragazzi in sicurezza e seguendo le procedure previste per il pronto intervento.

La chiamata al 112 ha fatto convergere sul posto i soccorsi: sono intervenute due auto mediche, l’elisoccorso da Como e un’ambulanza della Croce Rossa di Premana. Per uno dei due ragazzi è stato disposto il trasferimento in elicottero, mentre l’altro è stato trasportato in ambulanza per accertamenti sanitari. Entrambi i feriti proverrebbero da fuori provincia.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla centrale Soreu dei Laghi; al momento non sono stati diffusi aggiornamenti sulle condizioni cliniche dei ragazzi.

Il tempestivo intervento degli accompagnatori e dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi.

RedCro