PREMANA TRA I BORGHI CUSTODI DEL PATRIMONIO MUSICALE LOMBARDO

PREMANA – “L’inserimento di Premana e Calco tra i primi sei Borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’intera provincia di Lecco. È un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto negli anni dalle comunità locali per custodire e tramandare un patrimonio musicale che costituisce un elemento fondamentale della nostra identità culturale”.

Così il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, commenta l’approvazione del primo elenco regionale dei Comuni destinatari del nuovo marchio.

“Premana, con il suo antico canto polivocale Tìir, e Calco, custode della tradizione dei Firlinfeu della Brianza, testimoniano come la cultura popolare sia ancora oggi viva, partecipata e profondamente radicata nel territorio. Tradizioni che meritano di essere conosciute, sostenute e trasmesse alle nuove generazioni, perché rappresentano un patrimonio collettivo di straordinario valore”.

“In attuazione dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 5 del 29 aprile 2025, Regione Lombardia istituisce il riconoscimento dei Borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi, con la finalità di sostenere e valorizzare i contesti territoriali nei quali le pratiche musicali di tradizione orale o di lunga continuità storica costituiscono un elemento identitario condiviso dalla comunità. La legge, fortemente voluta dal gruppo Lega, rappresenta un importante strumento di valorizzazione delle bande musicali e dei gruppi folk in Lombardia”.

“Il riconoscimento è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane con meno di 15.000 abitanti che ospitano sul proprio territorio gruppi musicali amatoriali storicamente radicati – quali cori, gruppi corali spontanei, suonatori popolari, gruppi strumentali e altre realtà della tradizione – e consente di ottenere l’iscrizione nell’elenco dei Borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi”.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello delle politiche regionali a sostegno delle nostre tradizioni popolari e della cultura diffusa. Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione alle comunità locali e al valore di chi, con passione e impegno quotidiano, mantiene vive le proprie radici”.

“Il riconoscimento assegnato a Premana e Calco rende merito all’impegno con cui queste comunità hanno saputo custodire e tramandare nel tempo il proprio patrimonio musicale. Auspico che anche altri Comuni lecchesi possano cogliere questa opportunità e presentare la propria candidatura, entrando a far parte di una rete che valorizza le migliori espressioni della cultura popolare lombarda e rafforza il senso di appartenenza delle nostre comunità”.

RedPre