GRIGNA MERIDIONALE, SOCCORSO IN PARETE SULLA VIA “SOLARIS”

GRIGNETTA – Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato, attorno alle 16 sulla Grigna Meridionale, lungo la via “Solaris”, per il recupero di due persone rimaste bloccate in parete.

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Sul posto sono intervenuti la squadra S.A.F. dei Vigili del Fuoco e l’elicottero Drago, in collaborazione con il Soccorso Alpino. Le operazioni si sono svolte in sicurezza e hanno consentito il recupero degli escursionisti (uno dei quali sessantenne), successivamente trasportati a terra ai Piani dei Resinelli.

Le condizioni delle persone soccorse non risultano gravi.

RedCro