GRIGNA MERIDIONALE, SOCCORSO IN PARETE SULLA VIA “SOLARIS”

GRIGNETTA – Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato, attorno alle 16 sulla Grigna Meridionale, lungo la via “Solaris”, per il recupero di due persone rimaste bloccate in parete.

Sul posto sono intervenuti la squadra S.A.F. dei Vigili del Fuoco e l’elicottero Drago, in collaborazione con il Soccorso Alpino. Le operazioni si sono svolte in sicurezza e hanno consentito il recupero degli escursionisti (uno dei quali sessantenne), successivamente trasportati a terra ai Piani dei Resinelli.

Le condizioni delle persone soccorse non risultano gravi.

RedCro

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