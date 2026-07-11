VOTA IL SONDAGGIO DI VN: NUOVA LECCO–BALLABIO CHIUSA, CHE NE PENSI?

VALSASSINA – La nuova Lecco–Ballabio è di nuovo chiusa. L’arteria più importante per collegare la Valle alla città, già finita più volte al centro delle polemiche, torna a fermarsi per lavori e verifiche, lasciando residenti, lavoratori e turisti alle prese con deviazioni, rallentamenti e inevitabili disagi.
La frequenza delle chiusure alimenta un dibattito ormai ricorrente: c’è chi parla di semplice manutenzione ordinaria, chi ritiene che la strada sia stata progettata male, chi sospetta che dietro ci sia qualcosa di più complesso e chi, ormai rassegnato, considera la notizia una non-notizia.
Da qui il nuovo sondaggio di Valsassinanews: come giudicate l’ennesima chiusura della nuova Lecco–Ballabio?
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
Tra le proposte da votare:
- Dov’è la novità?
- Troppo spesso: c’è qualcosa sotto.
- Progettata male se la chiudono sempre.
- Normale manutenzione.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
- Non ho idee precise in proposito.
- L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 16 luglio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
La Lecco–Ballabio è una via di comunicazione essenziale per la Valle. Capire come la comunità percepisce queste continue chiusure significa comprendere meglio esigenze, criticità e aspettative di chi la percorre ogni giorno.
RedVN
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