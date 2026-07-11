BARZIO WORRIORS, IL RITORNO: OGGI LA GARA PIÙ FOLLE DELL’ESTATE

BARZIO – Sabato 11 luglio in via Martiri Patrioti Barzanesi a Barzio torna la gara più folle dell’estate: i Barzio Worriors, sfida a ostacoli in stile “Mai Dire Banzai” aperta a tutti dai 16 anni in su. Squadre di due persone si confronteranno su un percorso di circa 500 metri, con ostacoli, vasche e prove spettacolari pensate per garantire risate e cadute assicurate, il tutto in un clima goliardico ma in sicurezza grazie all’obbligo del casco e alle protezioni consigliate.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni alle 14.30 in via Martiri P.B., mentre l’inizio gara è fissato alle ore 15.30. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona e sono annunciati ricchi premi per i primi classificati, a conferma della vocazione ludica ma anche competitiva dell’evento. A supporto dell’organizzazione, curata dal gruppo “Le Contrade di Barzio”, ci sarà anche Avis Comunale di Lecco, con una forte attenzione alla dimensione comunitaria e alla promozione dei valori di solidarietà.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il QR code riportato sulla locandina ufficiale (sotto), mentre ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social dell’organizzazione o via mail all’indirizzo indicato. L’invito rivolto ai partecipanti e al pubblico è chiaro: una giornata di divertimento, sport non convenzionale e comunità, nel cuore di Barzio e della Valsassina.

RedBar