IL MUSEO DELLA MUGGIASCA FA 18 ANNI: OGGI LA MOSTRA SUL MONTE MUGGIO

VENDROGNO – Due importanti eventi sono in programma a luglio al Museo della Muggiasca di Vendrogno il prossimo 11 luglio. Il primo è la festa di compleanno del MUU Museo del latte e della storia della Muggiasca. Il secondo è l’inaugurazione della mostra “Monte Muggio. Una montagna di sport”,

Il MUU compie 18 anni e ha preparato un ricco programma di festeggiamenti. Alle 14:30 ecco “Cammini“: un percorso a cura dei Custodi del Patrimonio di Bellano alla scoperta delle chiese di S. Lorenzo, S. Antonio e del Santuario della Madonna della Neve. Iscrizioni a [email protected] . Alle 15:30 le attività sportive con il CSI Lecco. Per iscrizioni: 333 382 3413. Quindi alle 16 il Laboratorio di Naturopatia a cura della naturopata Maura: saperi antichi sulla consapevolezza e le piante officinali che ci guidano verso la salute. È richiesto di portare un tappetino da palestra.

Prima della cena, alle 18 si inaugura la mostra “Monte Muggio. Una montagna di sport“, che rientra nell’ambito del progetto del Sistema museale della provincia di Lecco “Conosciamo“, collegato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un viaggio tra oggetti, immagini e testimonianze per raccontare la storia dello sport in Muggiasca: dalle tradizioni del passato alle esperienze di oggi, alla scoperta del profondo legame tra montagna, comunità e attività sportiva. La mostra resterà aperta fino al 18 ottobre con ingresso libero.

RedCult