TORNA A CASARGO “LE VOCI DELLE ALPI”: OGGI IN PROGRAMMA DUE ITINERARI

CASARGO – Giunge alla quarta edizione Le voci delle Alpi, l’iniziativa che oggi, sabato 11 luglio animerà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio di Casargo, proponendo un’esperienza immersiva alla scoperta del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’Alta Valsassina. L’evento, organizzato dal Comune di Casargo insieme ai Comuni di Crandola Valsassina, Margno e Taceno, con il sostegno di Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, in collaborazione con l’associazione “Le Nostre Radici” di Indovero di Casargo e l’associazione “Centro Ricerca e Promozione Musicale” di Lecco, si distingue per la sua capacità di coniugare paesaggio, tradizioni e musica popolare in un percorso di valorizzazione territoriale all’insegna di un turismo sostenibile, attento e autentico.

Anche per questa edizione sono previsti due itinerari distinti: un percorso trekking, pensato per gli escursionisti, e un percorso semplice, accessibile a tutti e sviluppato prevalentemente in discesa.

Il percorso trekking prevede due partenze, alle 9.00 e alle 9.45, dal parcheggio del Parco delle Chiuse a Casargo. Una navetta gratuita accompagnerà i partecipanti all’Alpe Giumello, punto di partenza dell’escursione verso l’antica chiesa di Sant’Ulderico, dove si esibirà la Corale Bilacus. Dopo il ritorno a Giumello, sarà possibile sostare presso la panchina gigante e pranzare al sacco oppure nei rifugi convenzionati della zona.

Alle 14.30 prenderà il via la discesa attraverso l’Alpeggio Monte Basso, con possibilità di sosta al Rifugio Alpino Monte Basso e di partecipare all’osservazione del sole a cura degli Astrofili Valsassina.

Il percorso proseguirà verso Narro, dove il pubblico potrà assistere al concerto del Trio O’Carolan, formazione specializzata nella tradizione musicale scozzese e irlandese. La giornata si concluderà alla Vigna di Indovero, affacciata sulla Grigna, con un momento conviviale accompagnato da musica e rinfresco. Dalle 18.30 saranno attive le navette per il rientro al Parco delle Chiuse.

Per chi preferisce un itinerario più agevole, il percorso semplice prevede la partenza alle 14.00 dal Parco delle Chiuse con trasferimento in navetta a Monte Basso e successiva discesa lungo il medesimo tracciato finale del percorso escursionistico.

La partecipazione è gratuita; è consigliata la prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite cercando “Le voci delle Alpi 2026”.

“L’iniziativa ‘Le voci delle Alpi’ – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – rappresenta un esempio concreto di come cultura, tradizioni, ambiente e promozione del territorio possano dialogare tra loro, creando opportunità di crescita e di attrattività per le nostre comunità. La Provincia di Lecco sostiene con convinzione questa iniziativa perché valorizza le eccellenze dell’Alta Valsassina e promuove una fruizione consapevole e sostenibile della montagna, coinvolgendo residenti, associazioni e visitatori in un’esperienza autentica e di qualità”.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento che negli anni è diventato un appuntamento atteso e apprezzato – sottolinea il sindaco di Casargo Antonio Leonardo Pasquini – Le voci delle Alpi racconta l’identità del nostro territorio attraverso la musica, i sentieri, le tradizioni e i sapori locali. Ringrazio tutti coloro che collaborano all’organizzazione e invito cittadini e turisti a partecipare a questa giornata speciale, pensata per far conoscere e vivere i luoghi più suggestivi del nostro comune”.

“L’evento – conclude Giuseppina Chiodi, presidente dell’associazione Le Nostre Radici – è stato abbracciato con entusiasmo dalla nostra associazione, perché da un lato realizza gli obiettivi statutari relativi alla valorizzazione del territorio, dall’altro ha motivato e coinvolto fasce diverse e giovani della popolazione”.

RedCas