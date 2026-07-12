WORRIORS BARZIO, UN SUCCESSO IL RITORNO. RECORD DI TEAM AL VIA: BEN 42

BARZIO – A Barzio grandissimo successo per l’edizione 2026 del Worriors, evento organizzato a cura delle Contrade, che fa il suo ritorno dopo diversi anni di assenza.

Partecipazione con numeri da record: ben 42 squadre hanno preso parte alla sfida ad ostacoli che si è svolta nel centro del paese. I partecipanti hanno affrontato in sequenza palco-percorso militare, tubo saponato, camion con scivolo saponato, ponte tibetano, palo della cuccagna, cavo con piattelli, rete verticale, percorso con gomme, tiro tronco-sacchi, piramide balle di fieno e gabbia elastica.

Ha presentato l’evento il barziese Marco Combi.

Classifica uomini (prime 5 posizioni):

1* Pariss con i fratelli Davide e Gabriele Parisi che hanno ottenuto il tempo record di 6.36’95”; 2* Jonh Beer, 3* I Pa’ della Piev, 4* Confu Cugoi, 5* Bikers senza patente

Classifica donne (prime 5 posizioni):

1* Banda Bassotti, 2* Le Saldatrici, 3* Le Barocche, 4* Kinderette al latte, 5* Le sardine



Classifica mista uomini-donne (prime cinque posizioni):

1* Paracar, 2* Beck’s, 3* Guess, 4* Quenn, 5* Sciur Sciur

RedBar

ORGANIZZATORI – Lo staff delle Contrade di Barzio