PONTE DELLA VITTORIA: MANUTENZIONE APPROVATA, VIA LIBERA ALLE RETI

CREMENO – Dopo quasi due anni di verifiche, studi e approfondimenti tecnici arriva il via libera al progetto di manutenzione conservativa del Ponte della Vittoria, lungo la Sp 64 a Cremeno. La Conferenza di servizi ha infatti approvato la soluzione progettuale messa a punto dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comune, aprendo la strada agli interventi necessari per preservare una delle opere più significative del territorio.

Le analisi effettuate hanno confermato il buono stato complessivo della struttura, evidenziando però la necessità di interventi di manutenzione conservativa sulle parti del ponte maggiormente interessate dal tempo e dall’usura. L’opera, oltre al suo valore funzionale per la viabilità locale, rappresenta un elemento architettonico di rilievo e un simbolo del paesaggio di Cremeno. Il progetto prevede anche l’installazione di reti di protezione con l’obiettivo di prevenire e contenere il ripetersi di gesti estremi che, negli anni, hanno avuto conseguenze drammatiche.

La definizione dell’intervento è stata il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto commissione paesaggio, soprintendenza, strutturisti e geologi, fino all’approvazione finale da parte della Provincia di Lecco al termine della Conferenza di servizi.

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente Mattia Micheli hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. In particolare, Micheli, che ha seguito l’iter insieme al sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi, ha evidenziato l’importanza di mantenere i camminamenti su entrambi i lati del ponte, garantendo la continuità con il marciapiede esistente e un transito sicuro per i pedoni.

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro, di cui 100 mila euro finanziati dal Comune. Tra le opere previste anche la separazione dei camminamenti laterali dalla carreggiata attraverso barriere di protezione, così da aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Nei prossimi mesi sarà elaborato il progetto esecutivo, con l’obiettivo di aprire il cantiere nell’estate del prossimo anno.