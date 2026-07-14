CORTENOVA, SI DISCUTE DI VANDALISMI ALLA ROCCOLINA E SEDE ASSOCIAZIONI

CORTENOVA – Nel consiglio comunale di lunedì si è discusso principalmente della possibile acquisizione dell’immobile della Parrocchia situato nella frazione di Bindo, inutilizzato da anni. L’edificio potrebbe diventare una sede per associazioni locali, senza costi immediati per il Comune. L’operazione è in attesa del via libera della Curia e dell’atto notarile, dopo i quali verrà avviato un concorso di interessi. La minoranza ha espresso apprezzamento per la disponibilità della Parrocchia e ha suggerito di valutare la Protezione Civile come possibile destinataria degli spazi.

È stata affrontata anche la situazione alla Roccolina, dove si sono verificati schiamazzi e atti di vandalismo. L’amministrazione ha confermato controlli in borghese, verifiche tramite telecamere, pattugliamenti notturni e lo spegnimento anticipato delle luci dei piazzali alle 23. Il sindaco ha inoltre aperto alla possibilità di ripristinare l’appartamento del custode per garantire maggiore presidio. Sul fronte viabilistico, si attendono i sopralluoghi per il collegamento tra SP62 e SP65, mentre per il marciapiede di via Trento sono in corso valutazioni tecniche: l’opera dovrebbe essere completata entro settembre.

La seduta si è chiusa con una nota positiva: la minoranza ha espresso un riconoscimento alla maggioranza per la rapidità nel riportare e discutere le interrogazioni, sottolineando il clima collaborativo del Cconsiglio.

C.A.M.