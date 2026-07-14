“STORIE DI PAESE”, A PREMANA TORNANO I MARTEDÌ DEL MUSEO ETNOGRAFICO

PREMANA – Il Museo Etnografico di Premana si prepara a diventare il palcoscenico di una serie di incontri dedicati alla memoria collettiva e alla valorizzazione delle tradizioni locali. L’Associazione Culturale “Il Corno” ha infatti annunciato il ritorno della rassegna “Storie di paese – I Martedì del Museo”, un ciclo di tre serate tematiche che si snoderanno lungo tutto il mese di luglio, offrendo spunti di riflessione sia per gli adulti che per i più piccoli. Il primo incontro, “La Valle del ferro”, si terrà martedì 14 luglio alle 21. Sarà una serata interamente dedicata all’anima mineraria e industriale del territorio, analizzando la pietra estratta, le storiche vie di comunicazione e le passate lotte per il predominio economico. Per l’occasione sarà inoltre allestito un angolo di libera consultazione per sfogliare documenti e toccare con mano la storia.

Il secondo appuntamento, “Il museo dei piccoli”, previsto per martedì 21 luglio, sarà interamente a misura di bambino. La terra si racconterà ai più giovani attraverso il ritmo delle stagioni, attrezzi storici e materiali da esplorare. Il programma prevede una visita interattiva sul lavoro del contadino di montagna a partire dalle 20:30 e l’apertura di postazioni di gioco su artigianato e abbigliamento dalle 21. Per questo evento è necessaria l’iscrizione entro sabato 18 luglio via WhatsApp, indicando nome, età del bambino e attività scelta (visita, giochi, entrambi) ai recapiti degli organizzatori (Mattia 3479093781 e Paola 3295714763).

La rassegna si chiuderà martedì 28 luglio alle 21: con “La terra e la gente”, un viaggio secolare tra regole comunitarie, risorse contese e storie di partenze e di arrivi che hanno ridisegnato la valle, arricchito da sguardi “forestieri”. In chiusura di serata, è previsto un assaggio di piccoli tesori locali appena riscoperti.

RedCult